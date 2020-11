Galeria Szperk – przyjemny czas zakupów.

Galeria Szperk (ul. Płk. Dąbka 338 Kosakowo k. Gdyni).

Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach: 9:00-21:00, a w niedziele handlowe od 10:00 do 20:00.



Galeria Szperk to ponad 60 sklepów i salonów z szeroką ofertą produktów oraz usług. Codzienne zakupy spożywcze i przemysłowe zrobisz w markecie Intermarche. Znajdziesz u nas także marki mody damskiej i męskiej: Bella Bra, Buena Rajstopy, CCC, Deichmann, H&M, Is Folly, KIK, Mohito, New Yorker, Quiosque, Reserved, Reserved Man, Sinsay, Yes, Abro, a dla dzieci sklepy 5.10.15, Pepco i Smyk.

Szeroka oferta usług dostępna jest w salonach i punktach FotoKoncept, IQOS, Kantor, Kolporter, Mbank, Orange, Play, T-mobile, Serwis Tele-Car, Telakces.com, TopCase, UPC, Wakacje.pl, Pralnia Ladys, Kwiaciarnia Bukiet. Artykuły do domu i ogrodu znajdziesz w Bricomarche, Hausmann meble, Home&You, Jysk, a produkty dla pupili w ZOO Karina. Ofertę multimedialną zapewniają Empik oraz Neonet.

Centrum medyczne Medicorum zapewnia pełen pakiet badań i konsultacji u lekarzy specjalistów, także wieczorami i w soboty. O zdrowie i urodę zadbasz odwiedzając Pomorskie Centrum Optyczne, Ziaja, Rossmann, Aptekę Orłowską, Zdrowie w naturze, Manicure Glow, Neonail i salon Fryzjerski O'la. Doznania sportowe gwarantują Good Luck Club – Squash oraz Saturn Fitness. Niezbędne akcesoria do treningu kupisz w Martes Sport.

Bogatą ofertę gastronomiczną codziennie przygotowują Restauracja Beneficio, Bene Burger, Przystanek Szperk, Pociągnij za Słomkę oraz cukiernie A.Blikle, Cukiernia Sowa, Carte d’Or. Szczegóły zamówień na wynos i dostaw dostępne są na profilu facebookowym.

Dzięki Drive Intermarche możliwe jest zrobienie bezpiecznych zakupów bez wychodzenia z samochodu – dokonaj zakupów online, przyjedź do nas, a pracownicy przygotują Twoje zamówienie i zapakują towar do bagażnika (szczegóły → https://intermarche.pl/drive/). Odbiór zamówień na terenie Galerii Szperk umożliwiają także Bricomat (boksy są zlokalizowane przed sklepami Bricomarché w specjalnie oznaczonych strefach) oraz paczkomat Inpost. Bricomarche oferuje także usługę transportu zakupionych produktów pod wskazany adres – remont nigdy nie był tak wygodny!

W pobliżu Galerii Szperk zatankujesz lub naładujesz samochód – całodobowa stacja paliw BP oraz stacja ładowania pojazdów elektrycznych Energa zlokalizowane są w sąsiedztwie obiektu handlowego. Bezpłatny parking zapewnia niemal tysiąc miejsc postojowych, a także stojaki dla rowerzystów.



Wszelkie informacje o działalności Galerii Szperk i poszczególnych salonów dostępne są zarówno na stronie Galerii (https://www.galeriaszperk.com/), jak i na Facebooku.

Więcej informacji o Galerii Szperk:

https://www.galeriaszperk.com/



https://www.facebook.com/GaleriaSzperkGdynia/

https://www.trojmiasto.pl/Galeria-Handlowa-Szperk-o42426.html





Kontakt:

email: marketing_szperk@youll.pl

email: kinga.kamycka@ubm-development.com



Tel. do biura centrum: +48 58 714 70 01